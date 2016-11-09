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Саакашвили: я это предусматривал

Саакашвили: я это предусматривал
Михаил Саакашвили, подавший в отставку с должности главы Одесской области 7 ноября, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает replyua.net.

«Я с ним знаком уже больше двадцати лет, и мы дружим. И я это аккуратно предусматривал», пишет грузинский политик. По его словам, Дональд Трамп является очень сильной личностью с очень непредсказуемой политикой, и теперь нужно быть очень осторожными и организованными, чем когда-либо. Однако, несмотря на то, что Саакашвили предостерег украинцев о неожиданностях, которые может преподнести республиканец, он сообщил о многолетней дружбе с Трампом и даже разместил совместное фото у себя на странице.

Напоминаем, что в Соединенных Штатах еще не закончился подсчет голосов, и выборщики не проголосовали в некоторых штатах, однако даже, если в этих штатах победу отдадут Клинтон, по голосам выборщиков она не сможет опередить республиканца. На эту минуту у миллиардера уже 290 голосов выборщиков, у Хиллари – 218, и осталось определиться только тридцати выборщикам в Миннесоте, Мичигане и Нью-Гэмпшире.
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