Двом акторам і громадянам РФ заборонили їхати в Україну

Російські актори Добринін Микола та Артем’єва Людмила отримали заборону на в’їзд до України на три роки через незаконні візити до тимчасово окупованих територій. Про це сьогодні, 9-го листопада, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що це сталося напередодні ввечері на залізничному контрольному пункті «Харків-пасажирський». «В момент перевірки паспортів пасажирів, які на поїзді їхали в Москву, представники Державної прикордонної служби перевірили інформацію про можливе порушення законів України російськими громадянами та акторами кіно Добриніним Миколою та Артем’євой Людмилою. Перевірка стосувалася можливого незаконного перетину кордону України в тимчасово окупованих територіях», - розповідає ДПСУ.
Після недовгої перевірки прикордонники з’ясували, що такі порушення дійсно були. У зв’язку з цим вищезазначеним особам заборонили в’їзд на територію України (через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповані території України). «Вони відмовилися від візиту до суду та покинули територію України», - наголосили у повідомленні. ДПСУ закликає всіх іноземців не відвідувати ТОТУ без виконання процедури за законодавством України.
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