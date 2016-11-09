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Как победа Трампа повлияет на экономику Украины – мнение Сергея Фурсы

Как победа Трампа повлияет на экономику Украины – мнение Сергея Фурсы
Вероятность победы на выборах президента США Дональда Трампа наводит на мысль, что руководить миром будет группа идиотов. Последствия этого могут быть достаточно непредсказуемыми, а финансовые рынкиот реагируют весьма негативно. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге для uainfo.net высказал аналитик финансового рынка Сергей Фурса. При этом, он спрогнозировал, что будет с украинской экономикой в случае прихода представителя республиканцев в Белый дом.

Эксперт пишет, что победа Трампа негативнее всего повлияет на развивающиеся рынки, в том числе, на украинский. Подобный рост системного риска непременно проявляется уходом в более надежные активы. Таким образом, начинается продажа рисковых инструментов и инвесторы стремятся бежать в Соединенные Штаты. Это может звучать достаточно парадоксально, поскольку в таком случае источник риска поступит из Вашингтона.

Сергей Фурса считает, что при таком сценарии на гривну может начаться давление, хотя критичным оно не будет. К тому же, прогнозы роста украинской экономики в ближайшей перспективе могут быть пересмотрены в сторону снижения. Еще один риск – это поцелуй Трампа и Путина, который может иметь историческое значение. Хотя и тут не нужно преувеличивать, пишет Сергей Фурса. Приход людей в Белый дом делает их более сдержанными в связях.

При любом раскладе сил, Украине не стоит надеяться на положительное влияние вчерашних выборов в США, ни в политическом, ни в экономическом аспекте, делает вывод эксперт.
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