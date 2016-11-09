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Йованович: украинцам не о чем беспокоиться – Трамп поддержит Украину

Йованович: украинцам не о чем беспокоиться – Трамп поддержит Украину
Мари Йованович, посол США в Украине, обратилась к гражданам Украины, чтобы они не волновались из-за неожиданных итогов выборов в США. Как передает replyua.net, ссылаясь на Украинскую правду, такое заявление от Йованович прозвучало в американском посольстве во время завтрака.

По словам дипломата, она уверена в том, что политика США по отношению к Украине не изменится, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. «Неважно, кто станет новым главнокомандующим, и в переходный период Соединенные Штаты будут оставаться самым мощным партнером Украины», заявила американский посол. Также она отметила, что и Республиканская, и Демократическая партии поддерживают украинский суверенитет и ее территориальную целостность, и такая политика продолжится и при новой Администрации США.

Напомним, что исход выборов в США уже предрешен – согласно последним данным, у Дональда Трампа 277 голосов выборщиков, а у Хиллари Клинтон – только 218 голосов. Таких результатов, пожалуй, никто не ожидал. Более того, в некоторых штатах Трамп оторвался от Клинтон на десятки процентов. К примеру, в Айдахо за него проголосовал 81 процент, а за демократку –только 10 процентов.
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