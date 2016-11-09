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Украина сократила изготовление автотранспорта почти на 30%

Украина сократила изготовление автотранспорта почти на 30%
Автопроизводство в Украине в октябре месяце 2016-го, а также на фоне минувшего года показало значительное сокращение, на 22,4 и 29,7 процента соответственно, о чем говорит пресс-центр «Укравтопрома».

Как сообщает replyua.net, за октябрь месяц Украина смогла произвести 496 транспортных средств. Такой показатель является на 22,4 процента меньше, чем производство автомобилей в этом же месяце 2015-го. Однако по сравнению с сентябрем 2016 года, такой показатель является на 20,7 процента больше.

Основное количество производства автомобилей насчитывают легковушки, их произвели в количестве 436 единиц, а это добавляет 16,3 процента к показателю в сентябре 2016-го и -0,9 процента октябрьского периода минувшего года. Также в сообщении «Укравтопрома» говорится, что в октябре было изготовлено 48 автобусов и такой показатель является на 37,7 процента менее, чем в октябре 2015 года, но на 37,1 процента больше показателя сентября месяца 2016-го.

В общем, за период десяти месяцев текущего года украинский «Укравтопром» выпустил с конвейера автотранспортных средств в количестве 3709 единиц, что почти на 30, а если быть точным, то на 29,7 процента меньше, нежели результат минувшего года.
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