У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив у себе на Фейсбуці, коментуючи попередні слова президента Петра Порошенка, передає replyua.net.
«Порошенко знає, що я не приймав участь у виборах, які пройшли нещодавно в Грузії. І навіть якщо б мені цього дуже сильно хотілося б, я не зміг би це зробити. Можливо хтось ще не в курсі, - я громадянин України. Кому як не президенту Порошенку знати, що не дуже тактовно порівнювати мене з Деканоідзе чи Углавою. У кожного своя задача, кожен виконує свою роботу», - зауважив «без п’яти хвилин» екс-губернатор Одеської області.
«Апелювати навколо мого походження – це щось на кшталт методів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та подібних йому. Я хотів би, щоб президент України був на голову вище від таких речей. Я прибув до України ще тоді, коли і мій знайомий з інституту – Петро Порошенко. Він родом з Молдови. Я родом з Грузії. Не зважаючи на все, я вдячний йому, що він надав мені громадянство України. Порошенко знав ще півроку тому, що я збираюся у відставку. Проте умовив мене залишитися, обіцяючи реформи», - розповів Саакашвілі.
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