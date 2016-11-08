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Новинський може сісти на 5 років - Генпрокуратура

Новинський може сісти на 5 років - Генпрокуратура
Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Новинського Вадима у злочинах за трьома статтями ККУ. Про це йдеться у поданні прокурора, яке оприлюднили на сайті «УП», передає replyua.net.

«Генпрокуратура встановила, що Новинський порушив закон за трьома статтями: частина 1 стаття 365 щодо перевищення повноважень, частина 2 стаття 146 (незаконне ув’язнення) та частина 5 стаття 27 (пособництво)», - зазначається у документі. В той самий час там вказується, що представники Генпрокуратури за останній час провели ряд допитів в рамках даного провадження.

«Тексти протоколів з допитів свідків до відповідного подання не ввійшли. Але за цими свідченнями народному депутату України Вадиму Новинському загрожує позбавлення волі на строк до 5-ти років», - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося раніше, Вадим Новинський нещодавно повернувся з Греції до України, де вже його чикали журналісти. Він відповів на кілька запитань і зазначив, що він не боїться брати участь у содових процесах і готовий голосувати «За» дозвіл на своє затримання. Народний депутат від парламентської фракції «Опозиційний блок» запевнив, що не збирається тікати закордон.

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