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СММ ОБСЄ має займатися спостереженням на КПВВ цілодобово - Геращенко

СММ ОБСЄ має займатися спостереженням на КПВВ цілодобово - Геращенко
Українська влада закликає представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Червоного хреста цілодобово перебувати на контрольно-пропускних пунктах. Про це сьогодні, 8-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла член гуманітарної підгрупи в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Геращенко Ірина, інформує replyua.net.

«Українська сторона виступає за те, щоб представники СММ ОБСЄЄ та Червоного хреста завжди моніторили ситуація на контрольних пунктах пропуску безперервно. Те, що вони там з’являються один раз в день і то на 15 хвилин великої користі не приносить. Спостереження потрібно вести цілодобово», зазначила вона.

В той самий час Геращенко заявила, що вона гостро ставила питання про відкривання пункту пропуску в’їзд-виїзд у Золотому. Він не працює ще з початку квітня поточного року. Як відомо, терористи ОРЛО постійно блокують цей процес, кожного разу вигадуючи нову причину. Також вона зауважила, що вже протягом двох років РФ не відповідає на запити України щодо кількості мігрантів-мешканців Донбасу на території Росії та який у них зараз статус. «Ми не знаємо яка ситуація з нашими громадянами. Росія досі не надала ніяких даних», підкреслила вона.

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