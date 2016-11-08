Новинський прибув з Греції. Буде займатися політикою

Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, якого Генеральна прокуратура України хоче притягнути до кримінальної відповідальності, нещодавно прибув з Греції назад в Україну. Як повідомляє replyua.net, група кореспондентів чекала його вже в аеропорту «Бориспіль». А коли прибув сам Новинський, його запитали, що він буде робити далі, зважаючи на те, що ним зацікавився генпрокурор Юрій Луценко; на це він відповів: «Я народний депутат України, і моя робота – ходити до Верховної Ради і там працювати».
Після цього Новинський заявив, що відкрита проти нього справа в ГПУ – це політичне переслідування. «В той день, коли Верховна Рада буде голосувати за постанову щодо дозволу притягнути мене до відповідальності, я буду знаходитися в сесійній залі і також проголосую за це», - пообіцяв депутат. Також Новинський зазначив, що він ще не мав нагоди познайомитися з цією справою, адже це подання він офіційно так і не отримав.
В той самий час народний обранець запевнив журналістів, що в найближчий час він не має намірів покидати межі України. як повідомлялося раніше, 4-го листопада поточного року опозиціонер Вадим Новинський відправився до Греції до Афону.
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