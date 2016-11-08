валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Новинський прибув з Греції. Буде займатися політикою

Новинський прибув з Греції. Буде займатися політикою
Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, якого Генеральна прокуратура України хоче притягнути до кримінальної відповідальності, нещодавно прибув з Греції назад в Україну. Як повідомляє replyua.net, група кореспондентів чекала його вже в аеропорту «Бориспіль». А коли прибув сам Новинський, його запитали, що він буде робити далі, зважаючи на те, що ним зацікавився генпрокурор Юрій Луценко; на це він відповів: «Я народний депутат України, і моя робота – ходити до Верховної Ради і там працювати».

Після цього Новинський заявив, що відкрита проти нього справа в ГПУ – це політичне переслідування. «В той день, коли Верховна Рада буде голосувати за постанову щодо дозволу притягнути мене до відповідальності, я буду знаходитися в сесійній залі і також проголосую за це», - пообіцяв депутат. Також Новинський зазначив, що він ще не мав нагоди познайомитися з цією справою, адже це подання він офіційно так і не отримав.

В той самий час народний обранець запевнив журналістів, що в найближчий час він не має намірів покидати межі України. як повідомлялося раніше, 4-го листопада поточного року опозиціонер Вадим Новинський відправився до Греції до Афону.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
13578

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава


Свежие новости

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Росія краде історію України - Порошенко

Олигарх и нардеп Новинский вернулся из Греции в Украину - фото

Новинський може сісти на 5 років - Генпрокуратура

СММ ОБСЄ має займатися спостереженням на КПВВ цілодобово - Геращенко

Новинський прибув з Греції. Буде займатися політикою

Алина Купцова о том, кто придет на смену Саакашвили

Рейтинг "багатості та бідності" народних депутатів України

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование, и мы не будем лечить раковых больных

Лавров заявил о большой «заинтересованности» РФ в решении конфликта на Донбассе

Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

В Госдуме планируют запретить денежные переводы в Украину

Госстат обнародовал реальные цифры по инфляции в Украине

Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів

«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

Журналист: американцы должны голосовать не за Клинтон, а против Трампа

Тарас Высоцкий о прогнозируемом подорожании продуктов

Словения и Украина подписали важный меморандум

 Новости за день