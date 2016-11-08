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Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование, и мы не будем лечить раковых больных

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование, и мы не будем лечить раковых больных
Украинские больницы, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, переходят на самофинансирование, и они больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Как информирует replyua.net, ссылаясь на «Информационную Винниччину», об этом сегодня рассказала Ульяна Супрун.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, Министерство больше не примет программу госпомощи «Онкология», поскольку ведомство будет теперь концентрироваться только на профилактике опасных заболеваний, а не на их лечении. «Мне бы очень хотелось наблюдать за тем, как в Украине будет процветать профилактическая медицина, чтобы в стране становилось меньше пациентов с онкологическими заболеваниями. Почему мы обязаны их всех лечить? Мы поздно обнаруживаем эти опасные болезни», подчеркнула Супрун. Также она уверена, что новая система медобслуживания, подразумевающая появление семейных врачей, поможет снизить уровень заболеваемости раком. Также Супрун предположила, что деньги на лечение онкобольных могут выделять местные бюджеты.

От себя добавим, что мы смутно представляем профилактику рака. Ведь многие онкологические заболевания развиваются не из-за образа жизни пациента, а из-за плохой экологии и других факторов. По новым «стандартам» получается, что люди сами виноваты в своей болезни и не могут рассчитывать на поддержку государства.

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