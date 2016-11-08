Я не збираюся відмовлятися від своїх слів! - Парубій щодо звинувачень проти Медведчука



Керівник Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що він готується оскаржити рішення Печерського районного суду Києва, який постановив спростувати його звинувачення на адресу колишнього голови Адміністрації президента України Медведчука Віктора про те, що той фінансує екстремістські угрупування на окупованому Донбасі. Про це він заявив сьогодні, 8-го листопада, відповідаючи на питання кореспондентів «УП»,



«Дана судова тяганина триває ще з 2014 року. Тоді, як ви можливо пам’ятаєте, я публічно заявив, що Медведчук причетний до створення сепаратистського руху на сході України. Після цих слів сам Медведчук відреагував судовим позовом проти мене. Тоді я виграв ряд судів по всіх інстанціях. Тепер він звернувся до Печерського райсуду, і вже на першому етапі отримав таке рішення», - розповів глава ВРУ.



«Можливо це неочікуване рішення… Я і мої адвокати готуємося до оскарження такої постанови. І чомусь я не сумніваюсь, що апеляційний суд прийме рішення на нашу користь. А кілька тижнів тому я передав до Генпрокуратури матеріали, які свідчать проти Медведчука. Наразі у ГПУ вивчають цю інформацію», - зазначив Парубій. Як відомо, суд присудив Парубію «відхреститись» від своїх заяв проти Віктора Медведчука.



Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Керівник Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що він готується оскаржити рішення Печерського районного суду Києва, який постановив спростувати його звинувачення на адресу колишнього голови Адміністрації президента України Медведчука Віктора про те, що той фінансує екстремістські угрупування на окупованому Донбасі. Про це він заявив сьогодні, 8-го листопада, відповідаючи на питання кореспондентів «УП», передає replyua.net «Дана судова тяганина триває ще з 2014 року. Тоді, як ви можливо пам’ятаєте, я публічно заявив, що Медведчук причетний до створення сепаратистського руху на сході України. Після цих слів сам Медведчук відреагував судовим позовом проти мене. Тоді я виграв ряд судів по всіх інстанціях. Тепер він звернувся до Печерського райсуду, і вже на першому етапі отримав таке рішення», - розповів глава ВРУ.«Можливо це неочікуване рішення… Я і мої адвокати готуємося до оскарження такої постанови. І чомусь я не сумніваюсь, що апеляційний суд прийме рішення на нашу користь. А кілька тижнів тому я передав до Генпрокуратури матеріали, які свідчать проти Медведчука. Наразі у ГПУ вивчають цю інформацію», - зазначив Парубій. Як відомо, суд присудив Парубію «відхреститись» від своїх заяв проти Віктора Медведчука.