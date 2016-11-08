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На всех радиостанциях Украины будет больше украинских песен

На всех радиостанциях Украины будет больше украинских песен
8 ноября, во вторник, в Украине вступает в силу закон относительно доли музыкальных произведений на украинском языке в программах радиостанций, однако пока будет так называемый переходный период, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

Ранее в нашей стране действовал закон, согласно которому около 50 процентов аудиовизуальной продукции должны занимать композиции украинских исполнителей, и русский язык не воспрещался. Однако в этот закон были внесены изменения – 35 процентов суточного объема должны составлять композиции исключительно на украинском языке. Причем ночью радиостанции могут крутить песни и на русском, но в прайм-тайм, который начинается в семь утра и заканчивается в десять вечера, должно быть много украинской музыки.

Также, помимо того, что на радио каждая третья композиция будет на украинском, около 60 процентов новостных и других программ на радиостанциях также будут транслироваться только на украинском языке. Если закон не будет выполняться, радиостанции будут штрафовать – пять процентов от суммы лицензионного сбора. Если нарушения повторятся, дело будут рассматривать в суде.

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