В Украине увеличивается урожайность сои

В прошлом сезоне украинские аграрии вырастили на 18 процентов сои меньше, чем в этом году, сообщает replyua.net со ссылкой на «Латифундист».
По словам Юлии Гаркавенко, ведущего эксперта масличного рынка «УкрАгроКонсалт», высокий урожай сои в этом году был связан с хорошими погодными условиями, однако площадь посевов в Украине сократилась. Эксперт отметила, что в текущем сезоне в Украине будет собрано около четырех миллионов тонн сои, однако посевные площади в этом маркетинговом году сократились почти на тридцать процентов. Гаркавенко рассказала, что из-за дождливой погода аграрии потеряли большое количество урожая масличных культур, и это произошло уже в конце уборки урожая. Напомним, что выращивание сои – довольно прибыльный бизнес, и средняя прибыльность может достигать 35 процентов.
Однако, несмотря на такие показатели, Украина пока не входит в лидеры производителей сои. Согласно последним данным, на долю Украины приходится лишь 1,3 процентов мирового объема производства сои. Лидерами остаются США, Канада, Бразилия, Китай и Индия.
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