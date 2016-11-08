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У Міноборони кажуть, що армія до зими ще не готова

У Міноборони кажуть, що армія до зими ще не готова
У Міністерстві оборони України заявили, що їм не вистачає зимового одягу для військовослужбовців, а саме: теплої білизни, курток та шапок. Про це сьогодні, 8-го листопада, під час прес-конференції розповіла спікер Міноборони Гаврилюк Оксана, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день в Українські армії виникла проблема з одягом. Нам бракує теплих речей для військовослужбовців. Зокрема не вистачає теплих шапок, флісових утеплюючих курток та теплої білизни. Ці речі мали надійти вчасно до Міністерства оборони від підприємств-виробників. Проте цього не сталося», - повідомила вона.

В той самий час представник міністерства наголосила, що відомство розраховує, що ця проблемна ситуація буде вирішена вже за два тижня – речі, яких не вистачає, будуть передані на забезпечення армії з невеликою затримкою. Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України заявляло, що всі військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції повністю забезпеченні теплими речами. Про це також говорив президент Петро Порошенко, який зазначив, що крім теплого одягу наші захисники на Донбасі також мають достатньо їжі та води. Він зазначав, що ЗСУ в зоні АТО також забезпечені військовим спорядженням і зброєю.

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