Сколько в Украине носителей ВИЧ-инфекции?

Согласно официальной статистике, на сто тысяч украинцев приходится не меньше 312 носителей ВИЧ-инфекции, однако в реальности эти цифры могут быть выше в несколько раз, информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело». По последней официальной информации, число украинцев, которые инфицированы вирусом иммунодефицита, сейчас приближается к 293 тысячам по стране.
Эксперты утверждают, что эти цифры не могут отображать реальную картину, поскольку большинство инфицированных даже не догадываются о том, что являются носителями страшной болезни, поскольку практически не посещают поликлиники и не сдают анализы. В период с 1997 года по сентябрь текущего года в Украине было выявлено больше девяноста тысяч случаев заболевания СПИДом, и это тоже только официальная статистика. Если раньше в группу риска попадали только наркоманы, то теперь заразиться смертельной болезнью может каждый человек.
Больше всего выявленных случаев ВИЧ сейчас в Одесской области – около 865 ВИЧ-инфицированных на сто тысяч населения. На втором месте идет Днепропетровская область, где на сто тысяч жителей примерно 797 больных. Тройку замыкает Николаевская область – 713 заболевших на сто тысяч.
Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter