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Захарченко замахнулся на «нормандскую четверку»

Захарченко замахнулся на «нормандскую четверку»
Александр Захарченко сделал заявление о том, что в «нормандскую четверку» должны также принять и главарей террористической «ДНР», а, если этого не будет сделано, то Украина должна автоматически выйти из нормандского формата.

Как сообщает replyua.net, ссылаясь на «Остров», главарь террористов отметил, что, если в этом формате не будут представлены власти «ДНР», то и Киеву там тоже нечего делать. «Для начала я бы предложил исключить Украину из нормандского формата, и тогда останутся только посредники – Россия, Германия и Франция. Если Украину не выведут, тогда нормандский формат надо расширить и пригласить нас, и тогда в переговорах будут участвовать обе стороны конфликта, а также три посредника», заявил Захарченко.

Кроме того, он отметил, что «к его большому удовлетворению на Валдайском форуме от Владимира Владимировича (Путин, ред.) прозвучала точно такая же идея». «Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос встанет ребром, и до конца года придет развязка этой ситуации», считает лидер боевиков. Нужно отметить, что, скорее всего, идея о расширении нормандского формата принадлежит Путину, а не Захарченко.

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