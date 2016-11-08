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Манн: привлекатель иностранных инвестиций и великий реформатор

Манн: привлекатель иностранных инвестиций и великий реформатор
Вчера подал в отставку самый великий из всех реформаторов –Михаил Саакашвили. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.

Израильский эксперт откровенно подшучивает над грузинским политиком, называя его «привлекателем иностранных инвестиций», «гастролером всеукраинского значения», «обличителем всех и вся», «лучшим главой Одесской области». По словам Манна, наконец таки дождались – и Михаил Саакашвили подает в отставку после того, как доказал свою полную несостоятельность в должности губернатора одной из главных областей Украины. «Борец за права народа рассказал всем нам, что он не хочет оставлять на произвол судьбы одесситов. Этот столп украинских реформ сделал такое заявление на брифинге, однако большинство одесситов с ужасом отметили, что очень хотят, чтобы Саакашвили оставил их на произвол судьбы», пишет израильский эксперт.

Напомним, что накануне самый главный украинский псевдореформатор подал в отставку. От себя хотим поздравить всех одесситов с этой позитивной новостью – в Украине станет на одного гастролера меньше, и очень надеемся, что грузин уйдет из украинской политики.

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