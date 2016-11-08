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Эксперт: после деклараций уровень доверия к власти пробьет дно

Эксперт: после деклараций уровень доверия к власти пробьет дно
После того, как эмоции немного стихли, можно подвести итоги е-декларирования. Как сообщает replyua.net, об этом на Сегодня пишет Валентин Войтков, известный политолог и глава Центра стратегических коммуникаций.

По его словам, после обнародования деклараций уровень доверия украинцев к власти пробьет дно, и, если подсчитать, сколько в среднем выходит денег у одного нардепа, то речь идет о 29 миллионах гривен, не считая прочего добра. «Общество теперь поняло, что власти даже не собирались решать проблемы, а только создавали их и хорошо на этом зарабатывали. Репутация Украины снова подмочена, и многие мировые СМИ уже успели посмаковать всю информацию из деклараций. Большинству украинских политиков теперь потребуется антикризисный пиар, но мало кому он поможет», пишет Войтков.

Политолог уверен, что кому-то придется выплатить крупные штрафы, а кто-то, и очень хочется в это верить, понесет уголовное наказание. «7 нардепов подали декларации слишком поздно. Онищенко и Клюев вообще за границей, и в родную страну возвращаться не собираются. Им ничего не грозит, а остальные или штраф заплатят, или отправятся на общественные работы», отмечает Войтков.

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