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В Украине должны появиться нормальные дороги

В Украине должны появиться нормальные дороги
Парламент Украины поддержал инициативу создания Государственного дорожного фонда, и это значит, что уже вближайшее время деньги, предназнаяенные для ремонта дорог, будут потрачены именно на эти, а не на другие цели.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Александр Кава, глава сектора «Транспорт» Офиса эффективного регулирования. По его словам, в Украине сложилась неправильная тактика. «Взимается акциз на комплектующие, авто и на топливо, однако все собранные деньги не идут на содержание и ремонт дорог. Около 20 процентов от всех собранных акцизов пошли на эти цели, остальные деньги направили в общий бюджет, и Минфин распоряжается ими по своему усмотрению», заявил Кава.

По его словам, 97 процентов дорог в Украине нуждаются в капитальном ремонте, и только чуть больше пяти тысяч украинских дорог сейчас находятся в нормальном состоянии, и автомобилисты на них не жалуются. Создание Дорожного фонда, по мнению Кавы, будет способствовать учету и контролю за всеми расходами, а также позволит увеличить финансирование дорог примерно в четыре раза.

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