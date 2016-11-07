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Назначение Валерия Лютого на должность главы Нацполиции Черкасской области приостановлено

Назначение Валерия Лютого на должность главы Нацполиции Черкасской области приостановлено
Информационное агентство «УНИАН» сообщает, что Министерство внутренних дел заявило о приостановлении назначения Валерия Лютого на должность главы Черкасского областного управления Национальной полиции на время проведения соответствующего расследования – об этом передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, протесты и «штурмы» областного управления Полиции в Черкасской области начались еще в пятницу – несколько десятков активистов не давали Лютому войти в здание и приступить к выполнению своих служебных обязанностей, перекрыли к зданию доступ горящими шинами и требовали отмены решения о его назначении. Основная причина протестов кроется в том, что Лютый ранее исполнят обязанности советника Геннадия Кернеса.

Протесты были услышаны властями – министр МВД Украины и глава Национальной полиции заявили, что они обсудили сложившуюся ситуацию. Чиновники пообещали, что проведут расследование в связи со случившимся, и назначение Лютого на это время будет приостановлено. В пресс-службе Хатии Деканоидзе подчеркнули, что «они не будут идти на поводу у эмоций, как и поддаваться давлению, но готовы прислушиваться к мнению общественности и сотрудничать с ней, при наличии весомых аргументов».

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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

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