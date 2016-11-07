Доник: Саакашвили уведет электорат у Тимошенко и Ляшко

Блогер Роман Доник пишет на своей странице в Facebook, что его мнение по поводу Михаила Саакашвили долгое время было нейтральным, однако потом изменилось – об этом передает replyua.net.
Доник сообщает, что его мнение по поводу Саакашвили долгое время не было ни положительным, ни отрицательным – до момента, когда о нем высказался Давид Арахамия, глава Совета Волонтеров при Министертсве обороны Украины. Блогер отмечает, что уважает мнение знающих и здравомыслящих людей, и если этот человек что-то нашел в таком политике, как Саакашвили, значит, так оно и есть. «Хотя, все же, чем именно примечателен этот «государственный муж», я так и не понял, особенно после того, как был создан мертвый форум», - сообщает Доник. Блогер добавляет: «Отставка или уход Михо, было только вопросом времени, и это ни положительно, ни отрицательно. Если при этом он уйдет в конституционную политику, значит действительно у Саакашвили есть потенциал».
По мнению Доника, если Саакашвили займется популизмом, а именно к этому сейчас есть предпосылки, то у Украины появится еще одно великолепное шоу. Он пишет: «Там с трудом умещается боевой Ляшко и бабушка трансформерюля. Поэтому битва титанов неизбежна». Также блогер сообщает о еще одном положительном моменте: «Если Михо откусит часть электоральной массы у этих двух больных ублюдков (а он откусит), то я с радостью буду поддерживать легенду, что это все против бюта спланировано Порохом и договорено с Саакашвили в последний приезд президента в Одессу».
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