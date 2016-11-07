валюта
СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Уряд переглянув споживчий мінімум

Уряд переглянув споживчий мінімум
Уряд переглянув список продуктових товарів, товарів непродовольчого вжитку та послуг для основної групи населення. Про це пишеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України № 780 від 11-го жовтня поточного року, передає replyua.net.

У документі зазначається, що згідно з цими показниками і визначається розмір прожиткового мінімуму для основної кількості населення. «Зміни до споживчого кошика було внесено з урахуванням сучасних соціально-демографічних характеристик ведення домашнього господарства. Також врахована споживча здатність в цілому, відповідно до висновків місцевої влади по кожній окремій області», - зазначається у повідомленні.

Також рішенням уряду було збільшено загальний місячний обсяг споживання певних продуктів харчування, зокрема м’яса, круп та фруктів. Також було збільшено кількість деяких непродовольчих товарів, таких як одяг та взуття. Також було скорочено період їхнього використання з урахуванням якості товарів та інтересів людини. Також окремо було розглянуто перелік засобів першої необхідності, зокрема медикаментів, житлово-комунальних послуг тощо. Як відомо, на сьогоднішній день мінімальна заробітна платня в Україні становить 1 тисяча 450 гривень. Згідно з проектом бюджету на наступний рік, який уряд передав на розгляд Верховної Ради, мінімальна зарплата буде становити 3200 гривень.

Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 ноя 2016
29449

Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


Свежие новости

Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран

Поклонскую мы поддерживаем за ее твердость духа в критические дни, - Марков

Олег Пономарь: Отставка Саакашвили – это его PR-ход

Доник: Саакашвили уведет электорат у Тимошенко и Ляшко

«Приватбанк» подарит iPhone 7 за смену фамилий Путин и Сталин

Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Новак припускає, що Саакашвілі може стати керівником нової партії вже в лютому

Аваков рассказал, что мешает развиваться Национальной полиции Украины

Уряд переглянув споживчий мінімум

У Павлограді горіла церковна будівля УПЦ

Коли Порошенко звільнить Саакашвілі?

Сазонов: очевидно, что в грузинских реформах Саакашвили играл роль лишь фронтмена

Зимняя резина где лучше купить?

Нусс: решение Саакашвили об отставке - правильное

Всі документи для звільнення Саакашвілі подані

У Кремлі кажуть, що ОБСЄ не повинна слухати Україну, а створювати поліцейську місію на свій розсуд

Китай хоче зону вільної торгівлі з Україною

Чому Ярош не задекларував свої БМП, гармати та міномети?

Новини з зони АТО за минулу добу (06.11.16)

У відставку хоче піти і Міхеїл Саакашвілі

 Новости за день