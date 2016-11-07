Уряд переглянув споживчий мінімум

Уряд переглянув список продуктових товарів, товарів непродовольчого вжитку та послуг для основної групи населення. Про це пишеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України № 780 від 11-го жовтня поточного року, передає replyua.net.
У документі зазначається, що згідно з цими показниками і визначається розмір прожиткового мінімуму для основної кількості населення. «Зміни до споживчого кошика було внесено з урахуванням сучасних соціально-демографічних характеристик ведення домашнього господарства. Також врахована споживча здатність в цілому, відповідно до висновків місцевої влади по кожній окремій області», - зазначається у повідомленні.
Також рішенням уряду було збільшено загальний місячний обсяг споживання певних продуктів харчування, зокрема м’яса, круп та фруктів. Також було збільшено кількість деяких непродовольчих товарів, таких як одяг та взуття. Також було скорочено період їхнього використання з урахуванням якості товарів та інтересів людини. Також окремо було розглянуто перелік засобів першої необхідності, зокрема медикаментів, житлово-комунальних послуг тощо. Як відомо, на сьогоднішній день мінімальна заробітна платня в Україні становить 1 тисяча 450 гривень. Згідно з проектом бюджету на наступний рік, який уряд передав на розгляд Верховної Ради, мінімальна зарплата буде становити 3200 гривень.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter