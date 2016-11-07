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Коли Порошенко звільнить Саакашвілі?

Коли Порошенко звільнить Саакашвілі?
Президент України Петро Порошенко готовий звільнити губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі, але для цього йому потрібен відповідне подання від Кабінету міністрів. Про це сьогодні, 7-го листопада, представникам УП розповіли у прес-центрі глави держави, передає replyua.net.

«У тому випадку, якщо уряд передасть відповідне направлення до президента, то Петро Порошенко його підпише без зайвих втручань. Але після цього будуть досліджені та проаналізовані справжні мотиви для звільнення Саакашвілі», - заявили представники президента. Як повідомлялося, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що йде у відставку. Він пояснив таке рішення останніми подіями, які відбуваються в Україні, зокрема, електронним декларуванням.

«Це остання крапля. Всі ми бачили, як чиновники показують своє мільйони, які вони тримають в готівці. Як ви думаєте, яка частка з них реально заробила ці кошти не протизаконними способами? Як можна боротися проти корупції та мафії, коли таке робиться в країні», - відзначав губернатор. Також у відставку подав і глава Нацполіції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе. Він пояснив своє рішення тим, що йому досить працювати в поліції. Нічого конкретного головний поліцейський Одеської області не назвав.

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