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Сазонов: очевидно, что в грузинских реформах Саакашвили играл роль лишь фронтмена

Сазонов: очевидно, что в грузинских реформах Саакашвили играл роль лишь фронтмена
Украинский блогер Кирилл Сазонов прокомментировал отставку Михаила Саакашвили на своей странице в Facebook. По его мнению, увольнение грузинского политика по собственному желанию было предрешено давно, а его момент был просто вопросом времени, - сообщает replyua.net.

Сазонов заявляет, что проблема Саакашивили в том, что он пытался «усидеть» на двух встречных поездах одновременно – нельзя критиковать властные структуры в Украине и при этом в них работать, особенно не на выборной должности, а по назначению Президента Украине. Сазонов отмечает, что Саакашвили не сделал во время пребывания на должности для Одесской области почти ничего, но при этом активно боролся с коррупцией с помощью выступлений на телевидении и антикоррупционных форумах. «Это поведение политика означает, что Саакашвили в Украине пытался играть «большую политику», чем он теперь и займется, используя своих «спонсоров».

Сазонов подчеркивает, что пребывание на должности главы Одесской государственной администрации только мешало осуществлению политических планов Саакашвили, потому что должность требовала конкретных результатов, а их достичь было сложно. По мнению блогера, теперь очевидно, что «за грузинскими реформами стояли Каха Бенукидзе, Сорос и США, а Саакашвили просто работал у них фронтменом, не слишком врубаясь в реальные сложные процессы».

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