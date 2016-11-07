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Китай хоче зону вільної торгівлі з Україною

Китай хоче зону вільної торгівлі з Україною
Китайський уряд хоче створити зону вільної торгівлі з Україною та сподівається, що українська сторона буде активно розглядати дане питання. Про це на форумі в Києві, присвяченому розвитку інфраструктури за проектом «Шовковий шлях», повідомив посол Китаю Вей Ду, передає replyua.net.

«Ми зі свого боку підняли питання створення між Україною та Китаєм зони вільної торгівлі. Це наша мета, і ми хотіли б отримати позитивну відповідь від України. Ми розраховуємо, що українська сторона активно дослідить цю пропозицію та зможе дати конкретну відповідь у найближчий час. Це мають бути вигідні умови для обох держав», - сказав дипломат. Як повідомлялося раніше, Китайська Народна Республіка формує фонд на 10 мільярдів євро для інвестицій в проекти Східної Європи.

Даний фонд буде створено на основі створеної в Китаї холдингової компанії Sino-CEEF. Вона має підвищити рівень активності співробітництва КНР та всього Європейського союзу. У даний фонд вже почали інвестувати країни Центральної та Східної Європи. Також в цей процес підключилися і фінансові організації та компанії. Як зазначалося раніше, Китай планує виділити Україні 5 мільйонів гривень на розвиток інклюзивної освіти.

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