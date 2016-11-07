Гройсман розповів, яка буде "мінімалка" в наступному році, та закликав парламент прийняти проект бюджету

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман просить Верховну Раду розглянути проект бюджету на наступний рік, який пройшов доопрацювання та до якого були внесені певні корективи, без зволікань та затримок. Про це він заявив у відеозверненні, яке його прес-центр опублікував на сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.
Прем’єр зауважив, що на сьогоднішній день для України вкрай важливо дотримуватись термінів, передбачених законодавством, тому, за його словами, проект бюджету на 2017 рік потрібно ухвалити якомога швидше, щоб Україна могла увійти в наступний рік нормально, плавно і прогнозовано, так, щоб не виникало курйозів. «У бюджеті на наступний рік уряд передбачив ряд цікавих і корисних нововведень. Мінімальна заробітна платня з початку наступного року буде 3200 гривень. Це перший випадок за ввесь час незалежної України, коли уряду вдалося підняти мінімальну зарплату до мінімального прожиткового мінімуму», - зазначив Гройсман. Він наголосив, що ніяких ризиків у бюджеті на 2017 рік немає: він абсолютно безпечний та збалансований. Всі джерела фінансування являються перевіреними та передбачуваними. «Зараз головне – це його вчасно прийняти, щоб можна було перейти до виконання конкретних завдань, які перед нами постануть», - наголосив голова уряду.
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