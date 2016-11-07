НАПК приступило к проверке деклараций

Наталья Корчак заявила сегодня, что НАПК уже начало процесс проверки электронных деклараций, поданных депутатами и другими государственными служащими Украины – об этом передает replyua.net.
Глава агентства заявила, что на данном этапе проверки сотрудники ведомства выявят, какие из деклараций не были поданы своевременно, а также те, которые не были поданы вообще. «В отношении всех лиц, которые не подали документ, а также тех, кто нарушили установленный законом срок его подачи, будут применены административные взыскания», - об этом сообщила Корчак. Глава ведомства отметила, что декларанты, пропустившие срок подачи е-деклараций, имеют право в течение 10 дней предоставить объяснения причин своих действий, поэтому в ближайшее время НАПК займется рассылкой уведомлений о пропуске срока для подачи декларации и угрозе привлечения к административной ответственности.
Корчак объяснила, что приоритетность проверки е-деклараций никак законом не урегулирована, поэтому сначала ведомство «разберется» с явными нарушителями, а уже потом приступит к проверке соответствия данных, указанных в декларации, реальному положению дел. Она добавила, что в отдельных случаях, в частности по обращению СМИ или индивидуальным заявлениям, достоверность данных, указанных в е-декларации, могут быть проверены раньше установленной очередности.
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