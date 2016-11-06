Украинские дороги такие же, как в Польше 20 лет назад, - Новак



Славомир Новак, новый глава Укравтодора, заявил о том, что дороги в Украине ему очень напоминают дороги в Польше, которые там были лет двадцать назад. Как



По словам главы Укравтодора, сегодняшнюю



По его словам, из украинского бюджета выделяется слишком мало средств на содержание дорог, и речь идет о мизерной сумме. «Годовой бюджет Укравтодора в десять раз меньше бюджета Польши, который выделяется на ремонт дорог», добавил Новак.



Горячая тема: В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО) Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Славомир Новак, новый глава Укравтодора, заявил о том, что дороги в Украине ему очень напоминают дороги в Польше, которые там были лет двадцать назад. Как передает replyua.net , такое заявление от Новака прозвучало в эфире Эспрессо.По словам главы Укравтодора, сегодняшнюю ситуацию в Украине можно смело сравнивать с тем, что происходило в Польше около двадцати лет назад. «Тогда в Польше не было денег ни на содержание, ни на ремонт дорог, и страна переживала глубокий кризис. Однако я верю в то, что, если не финансировать строительство и ремонт дорог в любой стране, можно навсегда забыть об экономическом развитии этого государства. Только об этом я и говорю на переговорах с членами комитета по вопросам бюджета, а также с представителями комитета по вопросам транспорта. Также эта проблема поднимается и в разговорах с депутатами», подчеркнул Новак.По его словам, из украинского бюджета выделяется слишком мало средств на содержание дорог, и речь идет о мизерной сумме. «Годовой бюджет Укравтодора в десять раз меньше бюджета Польши, который выделяется на ремонт дорог», добавил Новак.