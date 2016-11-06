На Новый год украинцы будут покупать елки на «черном рынке»

Каждый год перед новогодними праздниками украинцы покупают около 950 тысяч елей и сосен, и общая стоимость новогодних деревьев приближается к шести миллионам долларов, однако в этом году на Новый год придется покупать елки на теневом рынке. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, об этом рассказал Владимир Молочко, представитель группы компаний Latschbacher Group, которые занимаются внедрением системы электронного учета древесины.
По словам Молочко, в этом году власти Украины фактически отменили порядок маркировки сосен и елей специальными пластиковыми бирками, из-за чего количество деревьев резко возрастет на черном рынке. Два года назад, по словам эксперта, система чипов работала хорошо, и только около двадцати процентов деревьев реализовывались на черном рынке, однако в Украине от пластиковых бирок отказываются, называя только одну причину – такие чипы стоят очень дорого, и они становятся невыгодными.
Эксперты отмечают, что из-за отсутствия бирок елки в этом году могут обойтись даже дешевле, а в прошлом году цены варьировались от 150 до 350 гривен (за «легальные» деревья).
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