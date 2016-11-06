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В Кабмине пока не знают, какие товары можно отправлять в «ДНР» и «ЛНР»

В Кабмине пока не знают, какие товары можно отправлять в «ДНР» и «ЛНР»
В правительстве сейчас обсуждают вопрос, связанный с товарами, которые можно или нельзя отправлять на оккупированные территории. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало в интервью Радио Свобода от Юрия Гримчака, советника министра по вопросам переселенцев и оккупированных территорий.

По его словам, в настоящий момент согласовывается список разрешенных продуктов и товаров. Гримчак отметил, что из-за блокады Украина теряет миллионы. «Некоторые продукты можно провозить через линию разграничения, поскольку Киев теряет и в политическом, и в экономическом плане. Сейчас в Кабмине этот список согласовывают, и скоро его обнародуют. Мы частично снимем запрет на некоторые товары», пояснил советник министра. Также он добавил, что продукты, которые ввозятся на оккупированные территории, не могут считаться контрабандой.

«Я бы назвал это незаконным перемещением, и, когда говорят «контрабанда», это неправильно с юридической точки зрения. Контрабанду провозят через границу, а у нас нет границы с Донбассом, поскольку он не является признанным государством», отметил советник.

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