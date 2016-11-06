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Олешко: бараны пустили неадеквата в Европу

Олешко: бараны пустили неадеквата в Европу
На своей странице в Фейсбуке Мирослав Олешко сообщает о том, что журналистка ВВС заявляет о том, что Надя Савченко, которая является агентом Кремля и марионеткой Медведчука, - это Голос Украины, информирует replyua.net.

Блогер дает ссылку на пост Даши Кучерук, которая пишет, что Савченко – это «мост между Европой и Украиной». По ее словам, нардепу доверяют, к ее словам прислушиваются, ценят ее за порядочность. Также журналистка отмечает, что для Европы Савченко является голосом всего народа. По словам Олешко, получается, что Савченко как бы является и его голосом.

«Спасибо хочется сказать власти, а также Службе безопасности и всем другим баранам, которые допускают этого неадекватного человека в Европу, чтобы он рассказывал западным политикам о том, как обстоят дела в Украине», отмечает блогер. Он задается вопросом, что вообще Савченко может рассказать Западу? От нее только и слышно, что президента выбрали плохого. Может быть, интересуется блогер, Украине не надо давать летальное оружие, или, может быть, пора пускать жену Медведчука в минский процесс?

Горячая тема: Российский журналист взбудоражил соцсети заявлением об украинцах
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