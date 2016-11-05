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Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція

Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція
За ввесь 2016 рік Національна поліція Донецької області зафіксувала 411 випадків кримінального правопорушення, які здійснювалися на підконтрольних бойовикам територіях. Про це сьогодні, 5-го листопада, розповів керівник обласного управління Національної поліції на Донеччині Аброськін В’ячеслав, передає replyua.net.

«Найбільша кількість кримінальних правопорушень була здійснена в самому обласному центрі – 257 випадків. На другому місці по криміногенній обстановці знаходиться Горлівка, де зафіксовано 53 випадки. 36 повідомлень надійшло до нас з Макіївки. 25 з Дебальцевого. У Єкієвому зафіксовано 17 та у Ясинуватій 8 кримінальних злочинів», - розповів він.

За його словами, з кожним днем збільшується кількість випадків крадіжок транспортних засобів мешканців Донеччини. Наразі у Державній автоінспекції зареєстровано 105 таких випадків. «В той самий час злодії скоїли 58 крадіжок; зафіксовано 21 випадок шахрайства. Нами було зафіксовано 25 випадків вбивств на окупованій території. 21-го громадянина було викрадено (фіксуються як зниклі безвісти). Також були випадки, коли нам повідомляли про випадки незаконного утримання людей (17 випадків). І це лише офіційні звернення», - розповів глава донецької поліції.

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