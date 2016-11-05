В НАБУ решили проверить некоторые декларации

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали проверку двадцати деклараций, поступивших от украинских чиновников.
Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире 112 Украина прозвучало от Артема Сытника. По словам главы НАБУ, проверки будут осуществляться и в том случае, если будут поступать жалобы или обращения в бюро от украинцев. «После обнародования деклараций таких обращений в НАБУ было только два. Однако, когда закончится срок внесения поправок в е-декларации, количество жалоб должно резко возрасти. Более того, обращения начнут поступать только после того, как общество переживет шок, которое оно испытало после обилия всего имущества, задекларированного политиками и чиновниками», заявил Сытник. По его словам, сейчас только начинается процесс «переваривания» всей информации, поэтому жалобы поступят немного позже.
Сытник также рассказал, от кого были получены жалобы – обращения написали нардепы, кроме того, еще один депутат попросил проверить его декларацию. «Сейчас идет анализ двадцати деклараций, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о явно незаконном обогащении», подчеркивает глава НАБУ. Он не уточнил, чьи это декларации.
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