валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

В НАБУ решили проверить некоторые декларации

В НАБУ решили проверить некоторые декларации
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали проверку двадцати деклараций, поступивших от украинских чиновников.

Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире 112 Украина прозвучало от Артема Сытника. По словам главы НАБУ, проверки будут осуществляться и в том случае, если будут поступать жалобы или обращения в бюро от украинцев. «После обнародования деклараций таких обращений в НАБУ было только два. Однако, когда закончится срок внесения поправок в е-декларации, количество жалоб должно резко возрасти. Более того, обращения начнут поступать только после того, как общество переживет шок, которое оно испытало после обилия всего имущества, задекларированного политиками и чиновниками», заявил Сытник. По его словам, сейчас только начинается процесс «переваривания» всей информации, поэтому жалобы поступят немного позже.

Сытник также рассказал, от кого были получены жалобы – обращения написали нардепы, кроме того, еще один депутат попросил проверить его декларацию. «Сейчас идет анализ двадцати деклараций, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о явно незаконном обогащении», подчеркивает глава НАБУ. Он не уточнил, чьи это декларации.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
18296

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали

04 ноя 2016
11384

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Ситник запрошує НАЗК до НАБУ для роботи над е-деклараціями

Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція

Тепер у Райніна буде дві справи

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

В НАБУ решили проверить некоторые декларации

Луценко чекає можливості притягнути Новинського до відповідальності

На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку

Кого насправді переслідують у Криму - Amnesty International

6 ноября синоптики обещают +15 градусов в Украине

В России собрались решать экологические проблемы Крыма

На Київщині зафіксували випадки загибелі свиней через африканську чуму

Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"

«Эксперт: Путин подумал – русские не хуже украинцев и установил памятник князю Владимиру

В Киеве прикрыт нелегальный цех по производству пива

Питт отказался принимать условия Джоли

Следователь по делу Тимошенко загадочным образом стал богаче в несколько раз

США підтримують Україну та не буде вимагати виконання "Мінську" в односторонньому порядку

Киселев: утром 9 ноября мы все узнаем, а пока только наши догадки

Чому Україна досі постачає електроенергію бойовикам? - Черниш

Е-декларування заклало фундамент у боротьбі з корупцією - посол США

 Новости за день