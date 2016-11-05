Луценко чекає можливості притягнути Новинського до відповідальності

У кримінальному провадженні стосовно утисків проти Української православної церкви колишнім президентом Віктором Януковичем та олігархом Вадимом Новинським на сьогоднішній день крім свідчень помічника митрополита Володимира є ще й інші дані. Про це під час ефіру на телеканалі «112 Україна» розповів голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко перед тим, як зустрітися з близькими та рідними загиблих під час «Майдану», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день ходять чутки, що вся ця справа тримається лише на свідченнях «правої руки» митрополита Володимира – Олександра Драбинка. Це не вірно. Сьогодні ми маємо свідчення і інших людей, які підтверджують участь і Януковича, і колишнього керівника МВС Захарченка. Це ще не ввесь список, до якого також входить і депутат Верховної Ради Вадим Новинський», - наголосив він.
«Я сподіваюсь, що Верховна Рада вже наступного тижня розгляне питання щодо позбавлення Новинського недоторканості та дозволу на його арешт. А у наступний пленарний тиждень буде прийняте рішення парламенту, яка нарешті надасть змогу затримати учасника колишньої мафії», - зазначив Луценко. Він каже, що не дуже любить розповідати про неопрацьовані справи, але зараз у його відомстві готується справа проти 15 нардепів.
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