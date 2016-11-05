На Київщині зафіксували випадки загибелі свиней через африканську чуму

у Київській області під містом Тетіїв було зафіксовано смерть дев’яти голів свиней. Про це сьогодні, 5-го листопада, повідомляє прес-центр Державної служби з питань безпеки харчової промисловості на офіційному сайті Кабінету міністрів, передає replyua.net.
За попередніми даними, на сьогоднішній день у ПСП «Слобода», де був помічений спалах хвороби, утримується приблизно 700 голів свиней. У інформаційному листі зазначається, що після дослідження проб загиблих свиней в Державному дослідницько-науковому інституті з лабораторної діагностики встановили, що смерть свиней була викликана хворобою «африканська свиняча чума».
«Для того, щоб вчасно виявити, локалізувати та нейтралізувати спалах хвороби було проведено нараду Державної протиепізоотичної комісії разом з Тетіївською районною адміністрацією. В результаті зустрічі було узгоджено план ліквідації африканської чуми свиней, встановлено межі розповсюдження хвороби, визначені зони нагляду», - йдеться у повідомленні. Наразі спеціальні групи виконують поставлену задачу з локалізації та ліквідації збудників зарази. Як повідомлялося, минулого місяця Румунія заборонила імпорт української свинини саме через хворобу АСЧ.
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