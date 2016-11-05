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США підтримують Україну та не буде вимагати виконання "Мінську" в односторонньому порядку

США підтримують Україну та не буде вимагати виконання "Мінську" в односторонньому порядку
Сполучені Штати Америки не мають намірів вимагати від України виконання політичної частини Мінських домовленостей без повного дотримання режиму припинення вогню з боку проросійських терористичних організацій «Л/ДНР». Про це сьогодні, 5-го листопада, під час розмови з кореспондентами «Дзеркала тижня» заявила посол США в Україна Марі Йованович, передає replyua.net.

«Україну не будуть спонукати виконувати політичні та дипломатичні зобов’язання по мінським угодам доти, доки Російська Федерація не виконає свою частину угод щодо забезпечення безпеки на Донбасі. РФ має повністю і безухильно виконувати свою частину домовленостей, де також є підпис її представників», - наголосила вона.

«Місцеві вибори на Донбасі, отримання особливого статусу та всі інші пункти домовленостей можуть бути виконані лише тоді, коли для цього будуть забезпечені відповідні попередні вимоги. Вибори будуть проводитися лише за законами України та у відповідності до стандартів ОБСЄ», - зауважила дипломат. Як відомо, 4-го листопада у російському виданні «РІА Новини» з’явилося повідомлення про те, що ватажок «ДНР» Захарченко Олександр збирається провести вибори в окупованому Донецьку в 2017 році за будь-яких умов.

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