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Чому Україна досі постачає електроенергію бойовикам? - Черниш

Чому Україна досі постачає електроенергію бойовикам? - Черниш
Державні підприємства з забезпечення електроенергією продовжують міняти світло на вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу. Електроенергію в окупованих частинах Донеччини та Луганщини використовують як і побутові, так і комерційні користувачі. Про це під час розмови з представниками «Громадського радіо» розповів глава Міністерства з пищать тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, передає replyua.net.

За його словами, в обмін на електроенергію, яку українська сторона постачає до окупованого сходу країни, ми отримуємо вугілля. «На сьогоднішній день постачання електричної енергії до територій так званих «ДНР» та «ЛНР» продовжується. Наразі виникли нові проблеми з Луганщиною. Луганська ТЕС, яка знаходиться прямо на лінії розмежування, фактично подає електроенергію до окупованої території. Вугілля для її роботи везуть також звідти. Таким чином, у нас не залишається більше ніяких варіантів, як займатися обміном», - пояснив він.

«Крім того, що цю електроенергію використовує населення, нею також користуються і підприємства, які зареєстровані в Україні, та які платять податки. Це, зокрема, Алчевський комбінат, якому також для роботи потрібна електроенергія», - зазначив міністр.

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