Е-декларування заклало фундамент у боротьбі з корупцією - посол США

На сьогоднішній день серед українців спостерігається найвищий рівень обурення корупцією, який було спричинено оприлюдненням своїх статків через електронні декларації чиновниками. Це доводить, що для України потрібно не тільки розширювати орган Національного антикорупційного бюро, а й створювати окремий антикорупційний суд. Про це сьогодні, 5-го листопада, під час розмови з представниками «Дзеркала тижня» розповіла посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович, передає replyua.net.
«Ми спостерігаємо, як громадяни України різко відреагували результати проведення електронного декларування. А це означає, що НАБУ потрібно не тільки зберегти, а й розширити його спектр діяльності, який дозволить якомога швидше проводити корупційні розслідування. Також ми бачимо велику необхідність у створенні антикорупційного суду. США готові підтримувати Україну в цьому. Ми розуміємо, що електронне декларування в Україні – це не останній етап визначення корупціонерів, а це лише початок довго і кропіткого шляху», - зазначила вона. В той самий час Йованович висловила своє глибоке сподівання, що правоохоронні органи України будуть швидко реагувати на корупційну діяльність та максимально швидко розкривати всі справи такого типу.
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