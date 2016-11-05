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Ситник розповів, як депутати "стукають" один на одного

Ситник розповів, як депутати "стукають" один на одного
У Національному антикорупційному бюро розповідають, що до них прийшли два народних депутати, які закликали перевірити електронні декларації своїх колег. А позафракційний народний депутат Костянтинівський В’ячеслав попросив у НАБУ, щоб ті перевірили його власну декларацію для того, щоб навколо неї не створювали спекуляцій. Про це сьогодні, 5-го листопада, під час відкритих переговорів, присвячених темі «Особливості діяльності антикорупційного бюро в Україні та міжнародна практика у боротьбі з корупцією», розповів глава НАБУ Артем Ситник, передає replyua.net.

«Нещодавно до нас прийшли два депутати Верховної Ради та попросили перевірити своїх колег стосовно електронного декларування. Також був народний депутат В’ячеслав Костянтинівський, який попросив перевірити його власні статки, порівнюючи з декларацією», - розповів він, коментуючи хід справ щодо осіннього декларування. В той самий час Ситник вирішив не називати імена двох вищезазначених депутатів. Як відомо, в Україні 30-го жовтня закінчився перший етап подачі електронних декларацій. Задекларовані статки народних депутатів «розбудили» ряд політологів та експертів, які закликали Україну «не спускати цього з рук та перевірити кожну копійку заможних слуг народу».

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