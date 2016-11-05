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Кабмин изменил правила для компаний, предлагающих работу за границей

Кабмин изменил правила для компаний, предлагающих работу за границей
Теперь украинцы будут устраиваться на работу за рубежом по новым правилам. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Сегодня, Кабинет министров вводит новые критерии для фирм, которые оказывают гражданам Украины помощь в трудоустройстве за границей. Эксперты, в свою очередь, уже выступили с заявлением о том, что новые критерии серьезно усложнят жизнь тем, кто хочет работать за рубежом.

Все агентства-посредники до сегодняшнего дня считались фирмами с высоким риском, и их проверяли примерно раз в год, благодаря чему многие фирмы начали заниматься мошенничеством и предлагали украинцам вакансии, которых просто не существует. Некоторые посредники даже принуждали людей к работе, и такие «договоры» были похожи на торговлю людьми. Согласно новым критериям, все компании будут разделены по нескольким признакам – количество нарушений, выявленных во время проверки, наличие обоснованных жалоб, фактическая численность людей, которых трудоустроили за границей. Более того, для компаний из разных групп определили новую частоту проверок – всего один раз в два года или в пять лет, в зависимости от степени риска. Как новые критерии связаны с работой украинцев?

Дело в том, что их установили только для 946 фирм, у которых имеются лицензии, а все остальные компании остались не у дел. Сейчас таких посредников в Украине около десяти тысяч, и только в двух случаях из десяти компании предоставляют качественный сервис. По статистике, только девять процентов украинцев из тех, кто уезжает на заработки за границу, получали информацию о работе от проверенных и официальных фирм, остальные 90 процентов едут за рубеж через левые компании или по знакомству. Эту статистику можно легко проверить, рассмотрев ситуацию с украинцами в Польше.

В прошлом году власти Польши выдали 760 тысяч разрешений на работу украинцам, и еще 20 тысяч гражданам других стран. Однако через официальных посредников было зарегистрировано не больше ста тысяч граждан, более того, на законных основаниях в Польше работают только 500 тысяч украинцев. Такие заниженные показатели свидетельствуют лишь о том, что большинство граждан просто «кинули», а в некоторых случаях и обворовали. Новые правила, введенные Кабмином, направлены на борьбу с мошенниками, однако эксперты считают, что на ситуацию новые критерии нисколько не повлияют, более того, могут ее ухудшить.

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