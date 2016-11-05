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Дейнега рассказал о самых уязвимых к сепаратизму городах Украины

Дейнега рассказал о самых уязвимых к сепаратизму городах Украины
Военным путем Россия уже ничего не сможет сделать, и дестабилизировать ситуацию в Украине Кремль может только с помощью усиления сепаратистских настроений в стране. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 112 Украина заявил Виталий Дейнега, основатель организации «Повернись живим».

По словам волонтера, чтобы чего-то добиться военным путем, России придется применять авиацию, но на это она не решится, поэтому у Кремля может остаться лишь гибридная война. «Россия будет пытаться и дальше дестабилизировать некоторые регионы, которые наиболее уязвимы к сепаратизму. Сепаратисты есть в каждом украинском городе, и СБУ постоянно их ловит, однако самая опасная ситуация складывается в таких городах, как Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев и Мариуполь, причем Харьков можно расшатать потенциально, также РФ может попробовать добраться до Одессы и Николаева, а вот в Запорожье и Мариуполе ситуация уже расшатана», заявил Дейнега.

Также волонтер считает, что совсем другая ситуация наблюдается в западных регионах, однако при желании можно расшатать и Ужгород.

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