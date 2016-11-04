Украинцы смогут оставлять комментарии к проектам законов, - Рада

Укринформ сообщает, что Верховная Рада Украины анонсировала появление возможности оставлять комментарии на сайте украинского парламента в разделе «законопроектная работа» под проектами законов – об этом передает replyua.net.
Новая опция комментирования законопроектов появится в тестовом режиме уже с понедельника – каждый пользователь сможет высказать свое мнение по поводу проектов документов, внесенных в Раду в течение сессии. Глава управления компьютеризованных система Верховной Рады Украины Алексей Сидоренко сегодня заявил, что этот проект реализован в связи с необходимостью выполнить рекомендации миссии Европейского парламента по оценке потребностей украинского парламента. По его словам, этот проект занимает одно из важных мест в списке реформ, которые должны пройти в органах власти Украины, в частности – Верховной Раде. В целом миссия выдала парламенту Украины пятьдесят две рекомендации.
По словам представителей миссии Европарламента, проект позволит привлечь активных и сознательных граждан Украины к процессу создания законов, воздействовать на парламентариев, а также формировать у украинцев высокий уровень правовой культуры.
Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter