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Мін'юст чекає від НАЗК схеми перевірки результатів декларування

Мін'юст чекає від НАЗК схеми перевірки результатів декларування
У Міністерстві юстиції заявили, що досі не отримали порядок проведення контролю та перевірки електронних декларацій від Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це сьогодні, 4-го листопада, йдеться у повідомленні Мінюсту, передає replyua.net.

В той самий час у відомстві додають, що також не отримали і порядок перевірки факту подання декларантами своїх відомостей та повідомлення НАЗК про випадки несвоєчасного подання або відсутності декларацій певних суб’єктів. У Міністерстві зазначають, що вони не мали ніякого діла до розробки чи навіть обговорення жодного з вищезазначеного порядку.

В той самий час у Міністерстві юстиції вважають, що такі документи, як регламенти проведення перевірок декларацій і декларантів, мають розроблятися в публічному доступі, щоб кожен українець міг висловити свою ідею та зробити зауваження. Потрібно також залучати різноманітних експертів, громадські організації та наукові установи. «Такий варіант дій дозволить створити максимально ефективний порядок перевірки, який дозволить забезпечити не ухилення від відповідальності суб’єктів, які вказали у своїх деклараціях неправдиву чи маніпулюючи інформацію», - наголошується у інформаційному листі.

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