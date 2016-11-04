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Ще один суддя втік з України

Ще один суддя втік з України
Підозрюваний у протизаконному розподілі справ колишній керівник Вищого господарського суду Татьков Віктор покинув межі України. Про це представників «Українських новин» проінформувало власне джерело в Генеральні прокуратурі, передає replyua.net.

«Його адвокат розповів, що Татьков поїхав закордон з метою лікування», - розповів співрозмовник. Після цього пояснення представники Генпрокуратури не зверталися до суду з метою обрання судді запобіжного заходу.

Важливо: у прес-центрі ГПУ розповідають, що колишній головний суддя Вищого госпсуду Татьков Віктор покинув межі України до того, як йому було оголошено про підозру. «У зв’язку з цими обставинами слідство зможе звернутися до суду для обрання одіозному судді запобіжний захід вже після того, як він повернеться після лікування назад в Україну. Або після того, як його визнають втікачем. Наразі інформації про навмисне переховування судді немає. Слідство перевіряє всі можливі зачіпки», - зауважили в ГПУ. Також Татьков заповнив свою електронну декларацію, в якій він розповів, що у нього є будинок площею 54 квадрати та земельна ділянка в Донецькій області неподалік обласного центру. Також він розповів про оренду кількох квартир та будинку в Києві.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
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03 ноя 2016
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