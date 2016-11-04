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Судья Татьков сбежал за границу

Судья Татьков сбежал за границу
Аналитическое агентство «Олигарх» сообщает, что подозреваемый в злоупотреблении власть и служебными полномочиями, а также коррупции бывший судья Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков сегодня сбежал за границу. По словам источника в Генеральной прокуратуре Украины, Татькову удалось выехать за границу под предлогом прохождения лечения – об этом сообщает replyua.net.

Напоминаем, что восемнадцатого октября текущего года Генеральная прокуратура Украины направила Татькову и Емельянову официальные подозрения в злоупотреблению властью и служебными полномочиями, суть который в том, что они, имея доступ к автоматизированной системе распределения судебный дел между судьями в системе хозяйственных судов, вмешивались в ее работу и назначали судей самостоятельно.

В отношении Емельянова была избрана мера пресечения – залог в сумме 1,5 миллиона гривен. Адвокат, представляющий интересы Татькова, сообщил, что его клиент выехал за пределы Украины на лечение, и намерен вернуться – в связи с этим прокуратура не стала требовать от суда назначения ему какой-либо меры пресечения.

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