Кабмин приготовил приятный сюрприз для пенсионеров к Новому году

В Кабинете министров заявили о том, что, как и в прошлом году, украинские пенсионеры смогут получить пенсию за январь на месяц раньше – во второй половине декабря.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, сегодня об этом рассказал Павел Розенко. По словам вице-премьер-министра Украины, он не исключает, что выплаты за январь будут произведены до конца текущего года. «В настоящий момент от ПФ Украины зависит своевременное перечисление средств, и это нужно делать уже с 1 декабря, чтобы украинские пенсионеры смогли своевременно получить свои деньги, которые должны быть зачислены к концу года», подчеркнул Розенко. Также он добавил, что для преждевременной выплаты пенсий за январь имеются все ресурсы, и он не видит никаких проблем.
Кроме того, вице-премьер поручил ПФУ в ближайшее время провести все необходимые перерасчеты, которые связаны с повышением минимального размера пенсий с декабря этого года. «У нас имеются резервы, чтобы повысить на десять процентов минимальную пенсию и произвести все выплаты заблаговременно, до Нового года», отметил Розенко.
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