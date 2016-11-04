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Геращенко: пограничники пропускают артистов из РФ, говоря о нелепых причинах

Геращенко: пограничники пропускают артистов из РФ, говоря о нелепых причинах
Не надо искать причины, почему российские артисты оказываются в Украине, нужно просто закрывать границу. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Ирины Геращенко во время часа вопросов к правительству.

По словам вице-спикера парламента, пограничники продолжают пускать российских артистов в нашу страну, причем называют самые нелепые причины. Геращенко подчеркнула, что речь идет о тех знаменитостях, которые сначала едут в аннексированный Крым, а потом попадают оттуда в Киев. «Я получила данные от Пограничной службы, и они шокируют. Там сообщается, что «из-за того, что такие как вы, Геращенко, не указываете даты рождения «лабухов», и из-за того, что вы не указываете их имена латинской транскрипцией, мы не собираемся проверять этих людей в базе данных», пояснила Геращенко.

По словам вице-спикера, если какая-то певичка сначала выступает в аннексированном Крыму, то она автоматически лишается права выступить во дворце «Украина», и необходимо просто выполнять все украинские законы.

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