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Порошенко так і не дійшов до ГПУ на допит

Порошенко так і не дійшов до ГПУ на допит
Президент України Петро Порошенко досі не прийшов на допит до Генеральної прокуратури, де він має давати свідчення в якості свідка в справі щодо подій у січні та лютому 2014 року, коли відбувалися масові злочини проти активістів «Революції гідності». Про це повідомляє українське видання «Інтерфакс» з посиланням на слова керівника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, передає replyua.net.

«У нас все необхідне є: домовленості та згода. Далі ми просто постійно чекаємо. Допиту досі не було», - заявив представник прокуратури. Як відомо, ще на початку серпня поточного року голова Генеральної прокуратури України заявив, що на допит за справою «Євромайдану» до його відомства чекають ряд високопосадовців, які колись або зараз обіймають певні керівні посади.

Також повідомлялося, що у серпні також до Генпрокуратури мають прийти перші чиновники, які у якості свідків будуть давати свідчення за подіями, що сталися в січні та лютому 2014 року, коли «беркутівці» вели криваву розправу з учасниками мирного протесту. Серед запрошених є і президент Порошенко, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, мер Києва Віталій Кличко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та багато інших.

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