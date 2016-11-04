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В Украине наметился новый стремительный рост цен на овощи

В Украине наметился новый стремительный рост цен на овощи
Согласно данным мониторинга, за последние семь дней в Украине резко подскочили цены на лимоны, картофель и салатные овощи, сообщает replyua.net со ссылкой на Agravery.

Самое большое повышение цен было зафиксировано на тепличные огурцы. За месяц этот овощ подорожал сразу на 20 гривен, а за последние дни – на 3-9 гривен за кило. Максимальный рост цен на огурцы эксперты зафиксировали во Львовской области на рынке «Шувар», где стоимость увеличилась сразу на девять гривен и достигла 27 гривен за кило. На киевских рынках за неделю цена огурцов поднялась в среднем на четыре гривны. Что касается томатов, то они подорожали только в столичном регионе – до 14 гривен за кило. Нужно отметить, что резкий скачок цен был зафиксирован на картофель, который за неделю увеличился в цене вдвое – с трех до шести гривен.

Стоимость цитрусов тоже меняется, и рост показали лимоны – на Шуваре их цена подскочила на две гривны. Сейчас лимоны на Шуваре стоят примерно 36 гривен. Остальные овощи пока не дорожают, и речь идет, прежде всего о тех овощах, цены на которые бывают низкими осенью и зимой – лук, морковь, свекла, капуста.

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