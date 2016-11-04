Чому відсутня вакцина проти грипу? - МОЗ

До переліку державних програм вакцинація проти грипу не включена. Саме тому її завезенням та реєстрацією займають дистриб'ютори та виробники ліків. Про це повідомляє прес-центр міністерства охорони зборов’я, передає replyua.net.
«За минулий рік вакцинацію проти вірусного грипу проходило близько 50 тисяч громадян. Через це виробники медикаментів не хочуть вести вакцину в Україну. Її просто майже ніхто не купує», - розповіла виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Супрун Уляна. Дане питання також підіймалося під час консультації з експертами щодо питання цін на медикаменти в Україні. В той самий час Супрун наголосила, що її відомство ніяким чином не може вплинути на обсяги за швидкість доставки необхідної вакцини, оскільки цим займаються дистриб'ютори та виробники.
«У державній програмі не передбачена закупка вакцин проти грипу. У деяких регіонах та окремих містах вона закуповується, але за ініціативи місцевих влад, не через державну програму», - наголосила вона. В цьому році також з поставками виникли деякі технічні затримки є реєстрацією та оформленням. Супрун додала, що МОЗ може проаналізувати потреби у вакцині по кожній області та передати ці дані поставникам.
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